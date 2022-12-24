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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب النفس: التوتر وقلة النوم تزيد من حدة الألم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور إبراهيم مجدي استاذ الطب النفسي؛ إن جسم الإنسان يتكامل مع بعضه البعض فاذا أصيب إنسان بالإنزلاق الغضروفي مثلا تزداد حدة الآلم في اوقات التوتر وقلة النوم وتضعف المناعة ويزداد إفراز هرمون الكورتيزول  ومادة السيتوكين وهي مسئولة عن الالتهابات في الجسم.

 

وأضاف إبراهيم مجدي خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي؛ أنه يوجد بين الألم والنوم علاقة متبادله؛ مضيفا أن التوتر وعدم التكيف وعدم القدرة على التعبير بالمشاعر السلبية يجعل الشخص عرضة الشعور بآلام في العظام بدون وجود مرض عضوي.

 

وتابع أن لابد لأي طبيب عند عملية الفحص على المريض  سؤاله بأحواله ومزاجه وحالته النفسية وعن إن كان هناك مشاكل في العمل او المنزل وذلك سيكشف عن أبعاد الحالة؛ منوها إلى أهمية وجود الأمل والإيمان بأن الغد أفضل؛ وكذلك الفضفضة أفضل من الكتمان حتى لو مع النفس في صورة كلام إيجابي.

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