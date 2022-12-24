طبيب متخصص: علامات في العين تدل على الإصابة بأمراض مختلفة

قال الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب جراحة العيون؛ إن الأورام التي تحدث في المعدة و وصولها للأمعاء الدقيقة يحدث بعد ذلك ارتباك للعصارات الصفراء المسؤولة عن الهضم ثم يحدث سوء تصريف لهذه المادة فتنعكس على بياض العين ويكون البياض في حالة اصفرار شديد.

وأضاف أشرف الهباق خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن هناك أمراض كثيرة تصيب الإنسان تظهر اعراضها على العين؛ مضيفا أن عند ملاحظة أي مشكلة على العين يتم التوجه فورا للأطباء المتخصصين.

وأوضح أستاذ طب جراحة العيون؛ أن عند ظهور أوعية دموية حول نني العين يتم التوجه دائما إلى طبيب مخ وأعصاب لان هذه الظاهرة تدل على وجود مشاكل بالأوعية الدموية بالمخ؛ مضيفا أن في حالة ظهور بقع بيضاء في العين ذلك دليل على زيادة نسبة الكولسترول في الدم ووجود بقع حمراء بالعين يدل على إرتفاع ضغط الدم .

وتابع أن في حالة ظهور جفاف بالعين مع التهاب للقزحية في العين فذلك دليل على وجود مشاكل بالعظام؛ كما أن شائع لدينا الحالات التي لديها مشاكل في إرتفاع نسبة السكر بالدم وذلك نجده بالفحص عند رؤية إرتشاح بالأوعية الدموية داخل العين؛ وعند رؤيتنا كأطباء لهذه الأعراض نقوم بتوجيه المريض للتخصص المناسب.