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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين ناعيًا الداعية الفاضلة الحاجة "سونة السلاب": كانت من الصالحات وحفظة القرآن الكريم

صدى البلد

 نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والآسي فقيدة عائلة السلاب الداعية الفاضلة الحاجة / سونة السلاب .. شقيقة رجل الأعمال الراحل / مصطفي السلاب - (غفر الله لهما) - ورجل الأعمال الحاج / عبد العزيز السلاب، والمهندس / أحمد السلاب .

والمغفور لها، عمة كل من الأستاذ / حسام مصطفي السلاب، و النائب / محمد مصطفي السلاب، و المهندس / عمرو عبد العزيز السلاب، و المهندس / حازم عبد العزيز السلاب، و المهندس / خالد عبد العزيز السلاب، و المهندس / وليد أحمد السلاب،  والمهندس / مصطفي أحمد السلاب .

وقال أبو العينين: "نشهد الله أن الفقيدة كانت من الصالحات وحفظة القرآن الكريم و محبة لكل خير يقربها إلي الله، خالص التعازي لاسرة عائلة السلاب .. سائلين المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر في مصابهم الأليم و أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  .

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