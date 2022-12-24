أبو العينين ناعيًا الداعية الفاضلة الحاجة "سونة السلاب": كانت من الصالحات وحفظة القرآن الكريم

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والآسي فقيدة عائلة السلاب الداعية الفاضلة الحاجة / سونة السلاب .. شقيقة رجل الأعمال الراحل / مصطفي السلاب - (غفر الله لهما) - ورجل الأعمال الحاج / عبد العزيز السلاب، والمهندس / أحمد السلاب .

والمغفور لها، عمة كل من الأستاذ / حسام مصطفي السلاب، و النائب / محمد مصطفي السلاب، و المهندس / عمرو عبد العزيز السلاب، و المهندس / حازم عبد العزيز السلاب، و المهندس / خالد عبد العزيز السلاب، و المهندس / وليد أحمد السلاب، والمهندس / مصطفي أحمد السلاب .

وقال أبو العينين: "نشهد الله أن الفقيدة كانت من الصالحات وحفظة القرآن الكريم و محبة لكل خير يقربها إلي الله، خالص التعازي لاسرة عائلة السلاب .. سائلين المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر في مصابهم الأليم و أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .