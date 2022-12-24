مباحث تموين القاهرة تضبط 6.248 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في السلام|صور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بجميع أشكالها.

وتم ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على “1,500 طن دقيق - 1,300 طن أرز - 1,008 طن ملح طعام - طن سكر - 960 كيلو جرام مكرونة – 480 كيلو جرام زيت طعام”، بإجمالى 6.248 طن مواد غذائية جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بمواجهته، اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط صاحب مخزن لتجهيز المأكولات الخاصة بأحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 490 كيلو جرام "لحوم مفرومة - دوبريهات - دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إعداد الوجبات وطرحها بالمطاعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.