عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط 6.248 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في السلام|صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بجميع أشكالها.

وتم ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على “1,500 طن دقيق - 1,300 طن أرز - 1,008 طن ملح طعام - طن سكر - 960 كيلو جرام مكرونة – 480 كيلو جرام زيت طعام”، بإجمالى 6.248 طن مواد غذائية جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بمواجهته، اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما تم ضبط صاحب مخزن لتجهيز المأكولات الخاصة بأحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 490 كيلو جرام "لحوم مفرومة - دوبريهات - دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إعداد الوجبات وطرحها بالمطاعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين مديرية امن القاهرة امن القاهرة وزارة الداخلية المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

هل تسبب كهربا في إصابة أكرم توفيق متعمداً؟ تفاصيل

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا بـ قانون الإيجار القديم

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق خط الغاز بمدينة نصر.. صور

إخلاء عقار سكني بباب الشعرية بعد احتراق ورشة أسفله.. فيديو وصور

احتراق 3 محلات قطع غيار سيارات بمدينة الحرفيين

في حملات بالقاهرة..العثور على قطع غيار سيارات مغشوشة وأطنان من الأغذية الفاسدة

ترشيحاتنا

محال الذهب والأسلحة والكحول ومكاتب الخدم.. أبرز أنشطة تتطلب موافقة أمنية للترخيص

في ساعات الصباح الأولى.. كارثة تنهي حياة 20 روسيًا| تفاصيل الحريق المروع

مكتوبة بماء الذهب على جلد غزال.. ضبط نسخة توراة أصلية مهربة من سوريا

لم ينفق عليها وطردها من المنزل.. تفاصيل مأساوية في حياة جميلة

سوق المستعمل.. اركب هيونداي أكسنت RB بـ 250 ألف جنيه

حد غسل الوجه في الوضوء.. اعرف الطريقة الصحيحة و5 أخطاء تبطل العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تدفى.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

أوجاع وآلام النجوم فى 2022.. سمية الخشاب تفقد والدتها وجومانا مراد تعلن وفاة والدها

بعد أنباء انفصالهما.. 10صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

فيديو

بث مباشر لكبار القراء.. أول ختمة مجودة للقرآن الكريم من مسجد الحسين

قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ