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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دكتوراه عن اتجاهات الصحف الورقية والالكترونية نحو التعديلات الدستورية 2019

الباحثة خلال مناقشة
الباحثة خلال مناقشة الرسالة

حصلت الباحثة روئ محمد أبو الفضل بدران على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة ؛وذلك عن رسالتها التي حملت عنوان:(اتجاهات الصحف الورقية والالكترونية نحو التعديلات الدستورية المصرية 2019 وانعكاسها على الحوار العام بشأنها.. "دراسة تحليلية  ميدانية").

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكاترة: عبد العزيز السيد عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف وندية عبد النبي القاضي عميد كلة الإعلام جامعة المنوفية وحلمي محمود محسب عميد كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي وعبده قناوي أحمد مدرس الإعلام بجامعة جنوب الوادي.

رصدت الدراسة  دور الصحف الورقية والإلكترونية في معالجة قضية التعديلات الدستورية خاصة انها من الوسائل الإعلامية المؤثرة على الرأي العام المصري.

وطرحت إشكاليات تلقي الجمهور للآراء الخاصة بالتعديلات الدستورية،وحللت وفسرت اتجاهات الصحف الورقية والإلكترونية نحو التعديلات الدستورية المصرية .

واعتمدت الدراسة على التكاملية المنهجية من خلال الاعتماد على المنهجية الثلاثية المسح لمسح الأشكال الاتصالية للرسالة الإعلامية، ومسح توجهات الكتاب والجمهور، والمنهج المقارن للمقارنة الرأسية والأفقية.

توصلت الرسالة إلى مجموعة من الرسائل المهمة التي أثنت عليها لجنة المناقشة وأوصت بطباعتها وتداولها بين الجامعات.

جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة

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