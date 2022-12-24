ضبط مرتكبي واقعة سرقة ماكينات شحن إلكترونى من مكتبة بالقاهرة

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة ماكينات شحن إلكترونى من إحدى المكتبات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبا الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتبة - مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة ماكينة شحن إلكترونـى من داخل (المكتبة ملكه والكائنة بمول تجارى بدائرة القسم ، وتحويل مبلغ مالى منها ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (عامل بذات المكتبة محل البلاغ - وآخر "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمكتبة المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكترونى الخاصة بالمكتبة ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليهم عن طريق المغافلة ، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية .

وعقب إستيلائه على الماكينة ، إستعان بالمتهم الثانى ، وقام بتحويل مبلغ مالى على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد المصارف بدائرة القسم .

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.. بإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية