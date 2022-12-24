وحش الإسماعيلي جاهز لمواجهة المصري

شهد المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، نجاح عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق في الاختبار الطبي للوقوف على مدي جاهزيته لمواجهة المصري البورسعيدي.

وصرح الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش، أن اللاعب بات جاهزاً من الناحية الطبية وموقف مشاركته في لقاء الغد حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الجمل.

وكان قائد الدراويش قد تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي بالجولة الماضية والذي تم استبداله بشكل اضطراري خشية من تفاقم إصابته.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يواجه المصري غدًا الأحد في تمام الثالثة إلا ربع على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.