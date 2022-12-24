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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد للمواطنين: تابعوا النشرة الجوية للتعرف على كثافة الشبورة بالطرق

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن فصل الشتاء يبدأ  21 ديسمبر من كل عام و درجات الحرارة إنخفضت إلى 19 و20 درجة  الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي في القاهرة الكبرى مع وجود أمطار في المناطق الشمالية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية؛ أن وجود سحب منخفضة خلال ساعات النهار يحجب آشعة الشمس وذلك يؤدي للإحساس بالبرودة مع إنخفاض درجات الحرارة وتتراوح درجات الحرارة من 18 ل 20 درجة مئوية خلال ساعات النهار وسيكون الجو شتوي لطيف .

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر تكون درجات الحراره منخفضة بين 13 و14 درجة مئوية وتكون الأجواء باردة على جميع أنحاء الجمهورية مع تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة درجات حرارتها مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العالية يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتابعت أن الشبورة المائية من الظواهر المؤثرة في فصل الشتاء لأنها تؤثر على الطرق و الحالة المرورية عامة ويجب  بصورة يومية متابعة النشرة الجوية للتعرف على كثافة الشبورة على الطريق .

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