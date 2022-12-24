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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تدفع غرامة قياسية لتسوية فضيحة كامبريدج أناليتيكا.. أكبر الأعطال التي شهدتها تطبيقات الإنترنت خلال 2022

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر أقل من 2000 جنيه.. أرخص الساعات الذكية لعام 2022

 

يشهد سوق الساعات الذكية ازدهارا كبيرا مؤخرا، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن عدد مستخدمي الساعات الذكية زاد في عام 2022، ومن المرجح أن ينمو هذا الرقم العام المقبل، وهناك عدة أسباب متعددة للنمو المتسارع لكن المعيار الأهم هو السعر المناسب.

 

لتسوية فضيحة كامبريدج أناليتيكا.. فيسبوك توافق على دفع 725 مليون دولار

 

وافقت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية استمرت لسنوات، بشأن اتهامها بانتهاك بيانات مستخدميها في عام 2018، ومشاركتها مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.

 

 

سعر ومواصفات Oppo K10.. أحدث هاتف من أوبو يحصل على أندرويد 13

 

حصل هاتف Oppo K10 5G، على تحديث واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ليعد بذلك أحدث هواتف الشركة الصينية التي تمت ترقيتها إلى نظام تشغيل جوجل الجديد Android 13، بشكل رسمي.

 

تخفيضات نهاية العام.. خصومات كبرى على أحدث منتجات Galaxy من سامسونج أمريكا

 

مع اقتراب نهاية عام 2022، قدمت شركة سامسونج أمريكا Samsung US، بعض الخصومات الرائعة على هواتفها القابلة للطي وساعات Galaxy الذكية لمستخدميها في الولايات المتحدة والتي ستكون متاحة حتى 1 يناير عندما ينتهي حدث تخفيضات نهاية العام رسميا.

 

أبرزها عطل واتساب.. أكبر انقطاعات للتطبيقات خلال 2022

 

عانت العديد من التطبيقات الرئيسية على الإنترنت خلال عام 2022، من انقطاع عالمي تسبب في إحباط الآلاف من المستخدمين والتأثير على الاتصالات المهمة على شبكة الويب، كان السبب الرئيسي في هذه الانقطاعات هو الحمل الثقيل على الخادم الخاص بتلك الخدمات، أو طرح ميزات جديدة مليئة بالخلل.

 

عرض اليوم.. اشترى جوال آيفون 11 برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد

 

يتيح إحدى مواقع التجارة الالكترونية الشهيرة، فرصة لـ شراء جوال آيفون 11 برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد، مع خصم هائل يصل إلى 18% لعشاق هواتف آبل الرائدة في السعودية، لذلك سوف نقدم لكم فيما يلي طريقة شراء جوال آيفون 11 برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد.

 

واتساب في 2022.. أبرز 20 ميزة تم طرحها هذا العام

 

شهد واتساب WhatsApp المملوك لشركة “ميتا” العديد من التغييرات على مدار عام 2022، حيث تم الإعلان عن إضافة أكثر من 20 ميزة جديدة، بما في ذلك التحسينات على المجموعات والمكالمات الصوتية والمرئية والملاحظات الصوتية وأدوات الخصوصية الجديدة.

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