الغرفة التجارية: زيادة عدد شوادر السلع الأيام المقبلة للقضاء على ارتفاع الأسعار

قال فيصل عبد العاطي المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية؛ إن المهندس ابراهيم العربي رئيس الإتحاد و ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة اصدر تعليمات بمتابعة الأسواق والسعي لزيادة المعروضات من السلع بهدف ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض وتنوع منافذ البيع.

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية؛ أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية المختلفة مع زيادة عدد الشوادر ضمن معارض اهلا رمضان بداية من شهر يناير المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الغرفة التجارية؛ أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تحدث عن تشكيل لجنة تضم كل من الغرفة التجارية واتحاد الصناعات و جهاز حماية المستهلك لوضع سعر عادل استرشادي لبعض السلع مع إلزام كل المحلات التجارية ومنافذ البيع بإعلانها وهي عبارة عن متوسط أسعار للسلع والسعر يتوقف على المكان والجودة والسعة وهذا سينهي المبالغة التي تحدث في الأسعار من قبل التجار.

وتابع أن المواطن هو الرقيب الاول على الأسعار من خلال شكوى يقدمها لمباحث التموين او جهاز حماية المستهلك في حال وجود مبالغة في الأسعار؛ موضحا ان الغرف التجارية لاتمثل التجار المخالفين بل تقوم بالإعلان عن كل التجاوزات.