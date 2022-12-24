مياه البحيرة تتابع عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار، عقب موجة الأمطار التى شهدتها محافظة البحيره أمس واليوم.

وتابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، جهود العاملين في سحب وتصريف تجمعات مياه الأمطار، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت سقوط أمطار من متوسطة الى خفيفه في مدن دمنهور كفر الدوار، ورشيد، و ادكو، وحوش عيسي، وأبو حمص.

وشدد على التعامل الفورى بكافة المناطق والمحاور الرئيسية، مع مرور فرق المتابعة الميدانية للابلاغ عن اى تجمعات، مع استمرار رفع حالة التأهب لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.