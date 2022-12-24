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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد أبو السعد:  2022 كان من أسوأ الأعوام في الأسواق المالية العالمية

صدى البلد

عقد مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "أداء أسواق المال العالمية في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة" ضمن فعاليات أنشطة خدمة المجتمع. أدارت الندوة د. نجلاء حرب مدير المركز، وتحدث فيها كل من  أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، والدكتور أحمد السيد مدير إدارة الحوكمة بالبورصة المصرية سابقًا والمحاضر بجامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة وحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعات المصرية.

وقد تم خلال الندوة استعراض أحدث التقارير بشأن الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومخاطر الدخول في ركود تضخمي على المستوى العالمي، كما تطرقت إلى تأثيرات الأزمات المتلاحقة على أداء أسواق المال العالمية.

بدأت الندوة بالإشارة إلى أن عام 2022 شهد أضرارا بالغة في أسواق المال العالمية، لكن على الجانب الآخر شمل العام نفسه العديد من الفرص ونقاط الدخول لمحافظ الأسهم والسندات.

فيما أوضح  أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن عام 2022 كان من أسوأ الأعوام في الأسواق المالية العالمية، بسبب التراجع الحاد في قيمة الأصول المالية، مستعرضاً بالتحليل أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية بما فيها المؤشرات الأمريكية والأوروبية والتركية والأسواق الخليجية، وتطرق إلى تقييم أداء البورصة المصرية، مؤكداً على أهمية توفير بيئة صديقة للاستثمار، ووضع حلول عملية للفجوة التمويلية الحالية.

ومن جانبه أكد الدكتور  أحمد السيد مدير إدارة الحوكمة بالبورصة المصرية سابقًا، على أهمية مراقبة أداء الأسواق المالية العالمية، مستعرضاً المؤشرات في الأسواق العالمية مع التركيز على الأسواق الناشئة، وتطرق إلى أوضاع البورصة المصرية والتحديات التي تواجهها، وبرنامج الطروحات الحكومية. واختتم السيد حديثه بالتأكيد على متطلبات النهوض بالبورصة المصرية ومن بينها زيادة الاستثمار المؤسسي و زيادة عمق السوق المصري.


 

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