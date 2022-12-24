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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 طن دقيق بلدى قبل بيعهم فى السوق السوداء بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

شنت مباحث التموين تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.

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وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، ضبط مالك مخبز سياحى  بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 3 طن دقيق أبيض معبأ داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية مباحث التموين السلع المقلدة أسعار الخبز

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