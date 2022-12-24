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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إستشاري : القولون العصبي يصيب الأطفال أيضاً

اطفال
اطفال

قالت الدكتورة شيماء طلال إستشاري طب الأطفال؛ إن القولون العصبي ليس للكبار ولكن للأطفال أيضا حتى الرضع فأثبتت الأبحاث أن كل 100‪ طفل من 10 أطفال لديهم قولون عصبي ويمكن أن يتعرضون لأعراض القولون العصبي وهو المسبب الرئيسي للمغص.

أضافت شيماء طلال خلال لقاءها على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن العامل الوراثي هو المسبب الرئيسي للقولون العصبي لدى الأطفال؛ بالإضافة إلى البرنامج الغذائي للطفل يعتبر مسببا رئيسيا أيضا.

أوضحت إستشاري طب الأطفال؛ أن القولون العصبي يصيب  الأطفال العصبية "الحمئية" أثناء اللعب والأنشطة اليومية ويكون أقل عرضة له الأطفال الهاديه بالإضافة إلى العوامل الوراثية والتغذية.

وتابعت أن القولون العصبي لا يتم إكتشافه من خلال التحاليل ولكن من ملاحظة الأم للاعراض التي تظهر على الطفل لمدة لا تقل عن شهرين وتكون غالباً حدوث مغص مع إنتفاخ شديد  وإسهال أو إمساك أو الأثنين " إسهال وإمساك"  والتجشؤ وشعور بعدم الراحة وفقد الشهية مما يؤدي إلى فقد الوزن عند الطفل و يتم تشخيصه من الطبيب بعد إستبعاد الأمراض الأخرى او عمل الفحوصات لأن إستمراره مع الطفل يؤدي إلى عدم الهضم والإمتصاص بشكل جيد.

ونوهت إلى أن لا يوجد علاج للقولون العصبي لكن تقل حدة الأعراض من خلال نظام غذائي ومعيشي بحيث يتم زيادة نسبة شرب الماء والخضروات والفواكه والإبتعاد عن بعض الأكلات التي تسبب نفخة وإضطرابات بالقولون مثل القرنبيط والطعمية.

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