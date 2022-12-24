اتحاد التأمين يناقش أثر تغير المناخ على القطاع البحري

تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته هذا الأسبوع "أثر تغير المناخ على التأمين البحرى"، خصوصا وأن الأخطار الطبيعية والمناخية تعد أحد أهم الاخطار التي تغطيها وثائق التأمين البحري، كما يعد تغير المناخ من أعلى أسباب زيادة الخسائر المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

التأمين البحري وتغير المناخ

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن تغير المناخ يعتبر أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري اليوم، منوها بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم ، أصبح تزايد حدوث الظواهر المناخية المتطرفة مصدر قلق عالمي، مما يفرض تحديات على شركات الخدمات اللوجستية والنقل.

وأفادت نشرة الاتحاد بأن هذه التغيرات أدت إلى إحداث تأثير دائم على التنوع البيولوجي البحري وحياة المجتمعات الساحلية وسبل عيشها حيث يعيش حوالى 680 مليون شخص في المناطق الساحلية وحوالي 60 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.

واستعرضت النشرة أبرز تأثيرات تغير المناخ على الحياة البحرية وهى:-

ارتفاع مستوى سطح البحر

موجات الحر البحرية

فقدان التنوع البيولوجى البحرى

كما اشارت النشرة الى أن النقل البحري يعتبر من أكثر القطاعات عرضة لتغير المناخ وذلك بسبب نقل 90٪ من التجارة العالمية من حيث الوزن عن طريق البحر. و من أهم التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري في مواجهة تغير المناخ:

تناقض الحقائق مع اتفاقية باريس

يتوقع أن تحدث زيادة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50٪ بحلول عام 2050 بسبب النمو المتزايد في قطاع النقل، وهو عكس المتفق عليه في اتفاقية باريس.

التمويل :

يتطلب تحقيق خطة المنظمة البحرية الدولية في خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ استثمارات ضخمة في الوقود البديل.

المخاطر المصاحبة للتطور :

لأن صناعة النقل البحري تخطط لانتقالها إلى حالة الانبعاثات الصفرية، سوف تحتاج إلى ضمان احتواء الأخطار التي ستنتج خلال فترة ذلك الانتقال بحيث تكون ضمن الحدود المقبولة للأخطار حيث يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية غير مقصودة مصاحبة لذلك التطور والانتقال .

و ذكرت النشرة ان الاكتتاب فى التأمين البحرى قد تأثر بتغير المناخ حيثُ يعتمد الاكتتاب الدقيق في التأمين على الأرقام والإحصاءات، فعندما لا توجد إحصاءات موثوقة، لا يمكن تحديد أسعار مناسبة مع الاخطار.

كما أوضحت ايضاً تأثير تغير المناخ علي مطالبات التأمين البحري وذلك بعرض حالة عملية - حيث شهد عام 2019 اضطرابًا استمر لمدة عام في نهر المسيسيبي بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والضباب وازدحام الجليد ، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالسفن والبنية التحتية على جانب الشاطئ، فضلاً عن التسبب في حدوث خلل كبير في سلاسل الإمداد .

رأى الاتحاد

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين حرصه الدائم على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأمينى على الصعيدين المحلى والعالمى، ونظراً لأن قضايا المناخ من أهم القضايا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي.

وأشار الاتحاد إلى أنه حرص من خلال تلك النشرة على إلقاء الضوء على أحد الجوانب التي لم يتم تناولها من قبل وهى أثر التغيرات المناخية على التأمين البحرى.. وذلك نظراً لظهور حالات تعويضات في قطاع التأمين البحري بشركات التأمين العالمية التي نتجت عن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الاتحاد إلى أنه مع كثرة انتشار الظواهر المناخية المتطرفة كان ضروريا إلقاء الضوء على ذلك الموضوع حتي تكون شركات التأمين علي أهبة الاستعداد لمثل هذه التعويضات وأهمية التوعية بدور الاستدامة في الحد من تأثيرات المناخ لما لها من تأثير سلبي علي تعويضات التأمين البحري.