ندوات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

واصلت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها فى عقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية مع الجمهور للتعريف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة .

حيث أوضح أحمد عطية غزالى مدير إدارة الإعلام ومنسق فريق التوعية والإعلام للمنظومة بالمديرية بأنه خلال الأسبوع السابق تم عقد لقاء مع مديري مراكز الشباب بمركز أسوان وذلك بمقر مركز شباب أسوان ، وبإشرف من مصطفى عويس عضو إدارة الإعلام بالمديرية ، وإيرينى وديع مدير العلاقات العامة بالمديرية .

منظومة التأمين الصحى الشامل

وقال منسق فريق التوعية والإعلام بأنه تم أيضاً تم عقد لقاء بالمواطنين فى جمعية تنمية المجتمع بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو حيث تضمنت هذه الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين ، بجانب شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل ، فضلاً عن الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة داخل قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة حيث إستمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما .

وأكد المحافظ على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بهدف توصيل توصيل هذه الخدمات للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

قوافل طبية

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3897 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت قد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بمستشفى أسوان الجامعى، فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.