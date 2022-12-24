عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

ندوات توعية عن منظومة
ندوات توعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

واصلت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها فى عقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية مع الجمهور للتعريف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة  للإستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة .

حيث أوضح أحمد عطية غزالى مدير إدارة الإعلام ومنسق فريق التوعية والإعلام للمنظومة بالمديرية بأنه خلال الأسبوع السابق تم  عقد لقاء مع مديري مراكز الشباب بمركز أسوان وذلك بمقر  مركز شباب أسوان ، وبإشرف من مصطفى عويس عضو إدارة الإعلام بالمديرية ، وإيرينى وديع مدير العلاقات العامة بالمديرية .

صحة أسوان: توقيع الكشف الطبى على 3897 مواطنا بقريتي الكاجوج والحكمة

تضامن أسوان: قافلة طبية للكشف على غير القادرين

منظومة التأمين الصحى الشامل

وقال منسق فريق التوعية والإعلام بأنه تم أيضاً تم عقد لقاء بالمواطنين فى جمعية تنمية المجتمع بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو حيث تضمنت هذه الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين ، بجانب شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل ، فضلاً عن الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة داخل قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة حيث إستمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما .

وأكد المحافظ على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بهدف توصيل توصيل هذه الخدمات للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

محافظ أسوان يستقبل وزير قطاع الأعمال العام لبحث المساهمة في خطط التنمية

وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد الزهراء بالمنشية في أسوان

قوافل طبية

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3897 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت قد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بمستشفى أسوان الجامعى، فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

موضوعات متعلقة

صحة أسوان: توقيع الكشف الطبى على 3897 مواطنا بقريتي الكاجوج والحكمة

ترشيحاتنا

أسقطت قتلى.. سيول مدمرة تجتاح العراق والمواطنون يلجأون للقوارب.. شاهد

وزير النقل: مافيش قطارات هتتلغي.. و"تالجو" على خط الصعيد قريبا.. فيديو وصور

حالة المرور الآن على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

قبل ما تتحرك .. تعرف على حالة المرور في شوارع الجيزة

أبرزها عطل واتساب.. أكبر انقطاعات للتطبيقات خلال 2022

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

أرخص سيارة في المملكة العربية السعودية

بعد اتهماها بخطف زوج صاحبتها.. 5 معلومات غير متوقعة عن رهف الشامي

فيديو

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

خطفت جوز صاحبتها.. قصة زواج البلوجر رهف الشامى تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ