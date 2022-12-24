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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مركز الأورام

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية في كفر الشيخ

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، مركز الأورام.


واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الي شرح تفصيلي حول معدلات تنفيذ المشروع ، وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوي الانشاءات والتجهيزات بالمركز ، موجهاً بالاستمرار في معدلات التجهيز للانتهاء من كافة التجهيزات وسرعة دخوله الخدمة لاستقبال المواطنين من المرضي من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها .


وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفرالشيخ، سيوفير رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ونسبة الانجاز 95%، وجاري توريد الاجهزة الطبية، والتي وصلت للمركز بنسبة 60%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%.


وقال محافظ كفر الشيخ ، عانى أهالي المحافظة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة فى الأمراض الخطيرة ومنها الأورام ، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئاسة الجمهورية ، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا فى الجانب الصحى فأنشأت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدى غازى ، وجارى إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض ، وجارى الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه ، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين فى محافظات الدلتا ، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

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وزير التنمية المحلية محافظ كفر الشيخ مركز الأورام هشام امنة

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