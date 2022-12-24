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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار النمسا: قادرون على تجاوز الأزمة الدولية الراهنة

مستشار النمسا
مستشار النمسا

 دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، مواطني بلاده إلى التطلع إلى المستقبل بثقة والعمل على تجاوز كل الأزمات الدولية الراهنة خاصة الحرب في أوكرانيا ومشاكل نقص الطاقة وارتفاع الأسعار. 
وشدد المستشار النمساوي - خلال رسالته اليوم /السبت/ إلى المواطنين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد "وفق التقويم الغربي " - على ضرورة زيادة ثقة المواطنين فى الحكومة وتقييم الانجازات التى تحققت في الأشهر والسنوات الأخيرة بكل موضوعية .
وأضاف المستشار النمساوي أنه عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا كانت هناك مخاوف كثيرة من البطالة الجماعية و نقص الغاز ولكن لم يحدث ذلك لأن الدولة قادرة على مواجهة الأزمات. 
وأكد مستشار النمسا أن بلاده سوف تخرج من هذه الأزمة أقوى مما دخلتها، معتبرا أن هذه ليست وعودًا فارغة ولكنها تستند إلى حقائق.
ومن جانبه، قال نائب مستشار النمسا فيرنر كوجلر إن النمساويين كانوا في المقدمة فى أزمة الحرب الراهنة وذلك عندما تعلق الأمر بالمساعدة واستقبال عشرات الآلاف من النساء والأطفال من أوكرانيا.

 

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