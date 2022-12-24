سحب شارة القيادة.. قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد.. تفاصيل

إتخذ إدارة نادي بيراميدز قرارات قوية ضد عبدالله السعيد قائد فريق السماوي .

ودخل عبدالله السعيد في مشادة كلامية مع مصطفي فتحي أثناء الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وعلم صدي البلد من مصادر داخل نادي بيراميدز بسحب شارة القيادة من عبدالله السعيد وقررت الإدارة بأن يكون على جبر هو قائد الفريق ،وهذا ما ظهر في مباراة أسوان والداخلية .

وأستبعد عبدالله السعيد من مباراة الزمالك التي خسر فيها بيراميدز بهدف وحيد ، وغاب أيضاً عن مباراة الإسماعيلي.

وحدثت مشادة مرة أخرى بين شوطي مباراة بيراميدز والمقاولون العرب ، وطالب عبدالله السعيد من اليوناني تاكيس جونياس بإستبداله وعلى الفور قام المدرب بتغييره ، وترك عبدالله السعيد المباراة ولم يتوجه إلى دكة البدلاء في بداية الشوط الثاني .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة .