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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة حماة الوطن : إنشاء صندوق قناة السويس ضروري لمواجهة الأزمات

النائبة المهندسة
النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب

استنكرت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بسوهاج، بشده، حملات التشويه والتشكيك وهجوم بعض الأبواق الإعلامية الاخوانية المأجورة في الخارج على مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مؤكدة ان ما يتردد من قوي الشر والظلام، مزاعم مغلوطة ولا تمت للواقع ولحقيقة القانون بصلة.

وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان لها اليوم،  أن ما تردد من مزاعم  بشان صندوق هيئة قناة السويس، واتاحة القانون لبيع أصول القناة، أحاديث ملغوطة وكاذبة تهدف لإشاعة الفوضي والخراب وزعزعة الامن والاستقرار بالوطن، مشدده علي ان مروجي الاكاذيب والشائعات لا يريدون الخير لمصر وشعبها العظيم.


وأوضحت نائبة حماة الوطن، أن القانون والدستور المصري نص في مادته الـ" 43 " علي التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها ممرا مائيا دوليا مملوكا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مورد متميز لمصر، مؤكده أن الشعب المصري العظيم والدستور والقانون هما من يحمون قناة السويس. 

واختتمت النائبة رقية الهلالي، قائلة : "مشروع قانون هيئة تنظيم قناة السويس، يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة، لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظرف استثنائي، مؤكده أن ما حققته الهيئة بمثابة إنجاز كبير تحقق على الأراضي المصرية.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها.

قناة السويس مشروع قانون حزب حماة الوطن مجلس النواب سوهاج التنمية الاقتصادية

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