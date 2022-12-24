عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمويل بـ 311 مليون دولار .. البنك الدولي يسمح بتعزيز توليد الطاقة المتجددة بغرب إفريقيا

البنك الدولي
البنك الدولي

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 311 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية لتسهيل تعزيز توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة في غرب إفريقيا. وقد تمت صياغة المبادرة الجديدة المشروع الإقليمي الطارئ للطاقة الشمسية التدخل (RESPITE).

وتعد منطقة غرب إفريقيا من أكثر مناطق العالم تأخرًا من حيث القدرة الكهربائية. 

وتشكل الكهرباء تحديًا كبيرًا للدول في جميع أنحاء المنطقة لأنها تواجه مشكلات بما في ذلك انخفاض توليد الطاقة ، وارتفاع تكلفة موارد الكهرباء والطاقة ، فضلاً عن البنية التحتية الكهربائية المتخلفة.
 

رانيا المشاط: البنك الدولي يتيح لمصر تمويل إنمائي ميسر بقيمة 500 مليون دولار

البنك الدولي يخفض بشكل كبير توقعات نمو الاقتصاد الصيني عن 2022 و2023

وبحسب البنك الدولي، فإن المستفيدين من التمويل هم تشاد وليبيريا وسيراليون وتوغو. يقدم المشروع منحة بقيمة 20 مليون دولار تهدف إلى تعزيز تجارة الطاقة المحلية وتعزيز الجوانب المؤسسية والفنية في مجمع غرب إفريقيا للطاقة.

وذكر البنك الدولي أن 'الهدف الرئيسي من مشروع RESPITE هو زيادة قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة بشكل سريع وتعزيز التكامل الإقليمي في البلدان المشاركة'.

سيتم توجيه الأموال لتركيب وتشغيل ما يقرب من 106 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية مع طاقة البطاريات وأنظمة التخزين ، و 41 ميجاوات لتوسيع القدرة الكهرومائية ، وستسهل توزيع الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة.


تم تصميم المشروع بشكل خاص لحل مشكلات الطاقة الصارخة في غرب إفريقيا حيث تتمتع المنطقة بواحد من أدنى معدلات الكهربة وتشهد أسعارًا مرتفعة للغاية للكهرباء. علاوة على ذلك ، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغط المالي على شركات المرافق. 

وأشار البنك الدولي إلى أن البلدان على شفا أزمة حادة في إمدادات الطاقة ، مما قد يؤثر لاحقًا على أدائها الاقتصادي.

وفقًا لمديرة البنك الدولي للتكامل الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بثينة جرمازي ، فإنه بصرف النظر عن تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء في المنطقة ، من المتوقع أن يعزز المشروع التكامل الإقليمي.

توفر RESPITE الفوائد التي تمتد عبر حدود الدول وتكمل جهود التكامل الإقليمي الحالية في قطاع الطاقة التي تشمل جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ، وأضافت: 'إنها توفر وفورات الحجم ، وتزيد من إمكانات التجارة الإقليمية من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والتوليد لدمج الأسواق ماديًا ، وتطوير الصالح العام الإقليمي من خلال تسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات '.

وأشار البنك الدولي إلى أن المشروع الجديد هو جزء من جهود المنظمة لمعالجة أزمة الطاقة في غرب إفريقيا وتعزيز توليد الطاقة المتجددة في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

موضوعات متعلقة

بريطانيا .. زيادة الإنفاق الدفاعي مليار جنيه إسترليني

بكين تعطي الضوء الأخضر لفتح الحدود مع هونج كونج

ماليزيا.. العثور على جثة مجهول في موقع مخيم الإنهيار الأرضي

حفتر: فرصة أخيرة لرسم خارطة طريق للانتخابات في ليبيا

حرمان من التعليم .. طالبان تبعد المرأة عن العمل في أفغانستان

إصابة ضباط شرطة في فوضى باريس بعد حادث إطلاق النار

شاهد.. العجوز منفذ مجزرة الأكراد في العاصمة الفرنسية باريس

منظمو مظاهرات باريس يطالبون المتواجدين بالمغادرة

ترشيحاتنا

بروتوكولات علاجية موحدة لكل مرض .. توجيه عاجل من وزير الصحة

القيمة المضافة.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ رجل أعمال طلب وزير المالية إحالته للجنايات

سرادق عزاء كبير للإعلامي سيد موسى بمسقط رأسه في الدقهلية| شاهد

لا يجوز في الشريعة الإسلامية .. كبار العلماء تشن هجومًا على طالبان

الدولار يرتفع 4 قروش في البنوك خلال أسبوع .. تفاصيل

تمويل بـ 311 مليون دولار .. البنك الدولي يسمح بتعزيز توليد الطاقة المتجددة بغرب إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرة المرأة|بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا... و10 صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

محمد حماقى يكشف تفاصيل لقائه الأخير بوالده وطفولته المتمردة

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ