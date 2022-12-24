تمويل بـ 311 مليون دولار .. البنك الدولي يسمح بتعزيز توليد الطاقة المتجددة بغرب إفريقيا

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 311 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية لتسهيل تعزيز توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة في غرب إفريقيا. وقد تمت صياغة المبادرة الجديدة المشروع الإقليمي الطارئ للطاقة الشمسية التدخل (RESPITE).

وتعد منطقة غرب إفريقيا من أكثر مناطق العالم تأخرًا من حيث القدرة الكهربائية.

وتشكل الكهرباء تحديًا كبيرًا للدول في جميع أنحاء المنطقة لأنها تواجه مشكلات بما في ذلك انخفاض توليد الطاقة ، وارتفاع تكلفة موارد الكهرباء والطاقة ، فضلاً عن البنية التحتية الكهربائية المتخلفة.



وبحسب البنك الدولي، فإن المستفيدين من التمويل هم تشاد وليبيريا وسيراليون وتوغو. يقدم المشروع منحة بقيمة 20 مليون دولار تهدف إلى تعزيز تجارة الطاقة المحلية وتعزيز الجوانب المؤسسية والفنية في مجمع غرب إفريقيا للطاقة.

وذكر البنك الدولي أن 'الهدف الرئيسي من مشروع RESPITE هو زيادة قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة بشكل سريع وتعزيز التكامل الإقليمي في البلدان المشاركة'.

سيتم توجيه الأموال لتركيب وتشغيل ما يقرب من 106 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية مع طاقة البطاريات وأنظمة التخزين ، و 41 ميجاوات لتوسيع القدرة الكهرومائية ، وستسهل توزيع الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة.



تم تصميم المشروع بشكل خاص لحل مشكلات الطاقة الصارخة في غرب إفريقيا حيث تتمتع المنطقة بواحد من أدنى معدلات الكهربة وتشهد أسعارًا مرتفعة للغاية للكهرباء. علاوة على ذلك ، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغط المالي على شركات المرافق.

وأشار البنك الدولي إلى أن البلدان على شفا أزمة حادة في إمدادات الطاقة ، مما قد يؤثر لاحقًا على أدائها الاقتصادي.

وفقًا لمديرة البنك الدولي للتكامل الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بثينة جرمازي ، فإنه بصرف النظر عن تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء في المنطقة ، من المتوقع أن يعزز المشروع التكامل الإقليمي.

توفر RESPITE الفوائد التي تمتد عبر حدود الدول وتكمل جهود التكامل الإقليمي الحالية في قطاع الطاقة التي تشمل جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ، وأضافت: 'إنها توفر وفورات الحجم ، وتزيد من إمكانات التجارة الإقليمية من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والتوليد لدمج الأسواق ماديًا ، وتطوير الصالح العام الإقليمي من خلال تسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات '.

وأشار البنك الدولي إلى أن المشروع الجديد هو جزء من جهود المنظمة لمعالجة أزمة الطاقة في غرب إفريقيا وتعزيز توليد الطاقة المتجددة في المنطقة.