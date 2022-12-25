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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 25-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهرت تقارير مصرفية، وصول  أعلى سعر دولار مسجل في البنوك المصرية أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، الموافق 25-12-2022؛ لنحو 24.73 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

وفقا للتقارير فقد كان أعلي سعر دولار في أحد أكبر البنوك العربية الخاصة وهي  مصرف أبوظبي الاسلامي 

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استقرار السعر

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في معظم الـ 38 بنكا عاملا بمصر.

زيادة في أسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أسبوع مضي بمقدار 4 قروش في معظم البنوك المصرية

 

سعر البنك المركزي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار نحو  24.67 جنيه للشراء و 24.74 جنيه للبيع.

 

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24.65 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع في بنوك “HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، الامصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول، قناة السويس".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB"

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

ثاني أعلي سعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أعلي سعر في البنوك لنحو 24.7 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، المشرق، ميد بنك".

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار في البنوك المصرية وتحديدا بنكا مصر والأهلي التابعان للحكومة نحو  24.64 جنيه للشراء و 24.69 جنيه للبيع 

رفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 300 نقطة أساس بما يساوي 3%، الخميس الماضي؛ حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

واعلنت لجنة السياسات النقدية التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إنه تم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

وأجرى البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.

شهادات الادخار

ومع رفع سعر الفائدة في البنك المركزي، اعلنا كلا من بنكي مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة، رفع سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية بواقع 3%.

وسجل أعلي سعر فائدة للشهادة البلاتينية الثلاثية لدي البنكين نحو 20.25% لمدة 3 سنوات ذات العائد السنوي والتي يتم الإكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها قابلة للتجديد.

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