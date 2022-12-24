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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوم رياضي لأعضاء النادي في شيراتون .. صور

يوم رياضي لأعضاء
يوم رياضي لأعضاء نادي النادي شيراتون

نظمت إدارة الأحداث في نادي النادي شيراتون، يوما رياضيا للأعضاء بالتنسيق مع النشاط الرياضي.

جاء اليوم الرياضي بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لممارسة النشاطات الخاصة بالأكاديميات، بهدف توسيع قاعدة النشاط الرياضي بين الأعضاء.

وشارك شباب وأعضاء النادي في المسابقات المختلفة والتى تضمنت كرة القدم، وتنس وكرة السلة وكرة اليد بجانب بعض المسابقات الترفيهية للأطفال.

وأعرب اعضاء النادي عن سعادتهم بنجاح هذا اليوم الرياضي وأهمية هذه الأنشطة في استثمار أوقات الفراغ التي تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وخلق روح المسئولية الاجتماعية لدى شباب واطفال النادي وأن اقامة مثل هذه الفعاليات امر هام للغاية.

كما قدموا الشكر لمجلس الأمناء وإدارة نادي النادي على رعاية  اليوم الرياضي مطالبين بالاستمرار في احتضان هذه الفعاليات الناجحة.

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