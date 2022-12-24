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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير: الخطيب الأب الروحي لنا.. ومقاييس الحكم على اللاعب بمصر «يومية»

سعد سمير
سعد سمير

أعرب اللاعب سعد سمير، مدافع الأهلي السابق وكابتن فيوتشر الحالي، عن حبه الشديد للاعب محمد بركات، قائلًا: "ده الراس الكبيرة ونجم كبير في الكرة المصرية، ولاعب مش هيتكرر تاني على المستوى الفني والمهاري".

وقال "سمير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "السجادة الحمراء"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع عبر فضائية "الأهلي": "سيد معوض من أجدع الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك، وصاحب صاحبه، وعلى تواصل معه حتى الآن".

ووصف محمود الخطيب بـ"أسطورة الكرة المصرية ونجم النجوم"، وأنه هو الأب الروحي للاعبي النادي الأهلي، مضيفًا: "قمة الذوق والتواضع، ودايمًا يفضل واجهة مشرفة للنادي الأهلي ومصر".

وأكد اللاعب سعد سمير، مدافع الأهلي السابق وكابتن فيوتشر الحالي، أن أسرته وحياته الشخصية يعتبرها خطوطا حمراء، مشيرا إلى أن فترة إصابته؛ كانت من أصعب مراحل حياته، حيث أنه أُصيب مرتين متتاليتين، وظل نحو سنة ونصف السنة يتلقى العلاج.

وأشار  سعد سمير إلى أن الجمهور قد يُمثل ضغطًا في بعض الأحيان على اللاعب وحينها يجب الابتعاد عن السوشيال ميديا نهائيًا، والتركيز في التمرين، مضيفًا: "المقاييس في مصر بقت يومية، فلا نفرح أوي ولا نزعل أوي".

وأوضح أن مهارة اللاعبين الناشئين "زمان" كانت أكبر من الموجودة حاليًا، معقبًا: "إحنا بنقول على اللاعب لحد 25 سنة ناشىء.. ودي مشكلة عندنا إحنا مش اللاعب"، لافتًا إلى أنهم يحرصون على التواجد المستمر بجانب اللاعب مؤمن زكريا، متمنيا له الشفاء. 

النادي الأهلي الأهلى الخطيب إعلامي مدافع الاهلي الاهل محمود الخطيب نورين شحاتة

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