ضربة روسية على خيرسون تودي بحياة 10 أشخاص |صور

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إن ضربة روسية لمدينة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة أودت بحياة 10 ضرأشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين، مخلفة وراءها جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق فيما وصفته كييف بالقتل العمد من أجل المتعة.

وبعد رحلة إلى الولايات المتحدة سعيا وراء الحصول على مزيد من الأسلحة لمقاومة الحرب الروسية المستمر منذ عشرة أشهر، نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صورا لشوارع تتناثر بها السيارات المحترقة والنوافذ المحطمة والجثث.

وكتب "ستضع الشبكات الاجتماعية على الأرجح إشارة إلى أن بهذه اللقطات محتوى حساسا، لكن هذا ليس محتوى حساسا وإنما الحياة الواقعية لأوكرانيا والأوكرانيين".

وأضاف "تلك ليست منشآت عسكرية... هذا إرهاب وقتل من أجل الترهيب والمتعة".