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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 25-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الجرام الواحد من أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ ليصل إلي1414 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

وبحسب ما أورده موقع إيجيبت جولد برايس توداي؛ فقد استقر سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة المختلفة لليوم الثاني علي التوالي وبدون أي تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة من بين المشغولات الذهبية حوالي  1886 جنيها للبيع و 1920 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا في نهاية تعاملات اليوم نحو 1650 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء.

عيار 14 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1100 جنيها للبيع و 1120 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للبيع و 1.92  مليون جنيه للشراء .

سوق الذهب والمصنعية

ويتابع المستهلكون بصورة مستمرة أخبار الذهب و تحركاته نظرا لأهميته بالنسبة إليهم خصوصا للفئات المقبلة علي الزواج و أصحاب المدخرات، باعتبار المعدن الأصفر مخزن آمن للاستثمار والثروة في أحلك الظروف الاقتصادية.

وتحدد محلات الصاغة سعر المصنعية بنسبة 7 حتي 10% من سعر جرام الذهب بحسب العيار و بحسب المناطق الجغرافية ومن محل صاغة لأخر.

ارتفاع عالمي

وفقا لتوقعات محللون اقتصاديون فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميا ليتصل سعر الأوقية4آلاف دولار للأوقية بحلول العام المقبل في ظل أسعار الفائدة المقبلة.

واعتبر المحللون أن ذلك النمو سيكون فرصة لوجود تداولات علي المعدن الأصفر تتراوح بين 10 و20% في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي .

ورصد المحللون شراء البنوك المركزية الأجنبية ما يقارب من 400 طن من الذهب خلال الربع قبل الأخير من العام الحالي وهو ما يجاوز ضعف الكميات الموجود لديها قبل 4 أعوام ماضية.

ضرر للجشعين

وعلي سياق متصل قالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه المضاربين في أسعار الذهب من التجار، تعرضوا لخسائر فادحة بسبب الجشع في تحقيق المكاسب موضحة أن الربح الحقيقي لدي محلات الصاغة في توافر المعدن الأصفر وليس فقط جني الأموال.

أضافت الشعبة في تصريحات لها، أن الوضع الراهن هناك حالة من الاستقرار داخل السوق بعد حالة الإضطراب التي شهدتها الأسواق في الفترات السابقة خصوصا و أن سعر المصنعية أصبح معروف للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.

توقعات بالتراجع

ويشهد المعدن الأصفر تراجعا كبيرا هذه الأيام داخل السوق المحلي مع ارتفاع التوقعات بمزيد من الهبوط بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3% لإمتصاص معدلات التضخم في السوق.

وقال محللون إن الهبوط كان نتيجة هبوطه الذهب في البورصات العالمية في الأسبوع الماضي وتعرضه لخسائر مقابل ارتفاع عوائد أذون الخزانة الأمريكية وخصوصا بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية الأسبوعين الماضيين.

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