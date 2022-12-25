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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ستروين C4 موديل 2023 بالسوق المصري | صور

ستروين C4 موديل 2023
ستروين C4 موديل 2023

تطرح شركة ستروين الفرنسية مجموعة من طرازات C الشهيرة، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر C4 موديل 2023، حيث تقدم محليًا بسعر رسمي يبدأ من 659.900 للفئة الأولى FEEL.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة ستروين C4 موديل 2023 في السوق المحلي.

ستروين C4 موديل 2023

تضم السيارة ستروين C4 موديل 2023 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 380 لترا، مع 4 أبواب، وابعاد هيكلية تقدر بـ 4360 مم للطول الكلي، و 1545 مم للعرض، و 1525 مم للارتفاع، مع جنوط رياضية 17 بوصة، و تصميم خلفية انسيابي، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة.

ستروين C4 موديل 2023

وتحتوي السيارة ستروين C4 موديل 2023 على مرايات جانبية كهربائية، وإضاءة نهارية LED، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، مع عدد يصل لـ 6 وسائد هوائية للحماية، وخاصية الثبات الالكتروني، إلى جانب فرامل يد كهربائية ومتابعة ضغط الاطارات.

ستروين C4 موديل 2023

وتأتي السيارة ستروين C4 موديل 2023 بتجهيزات أخرى تتضمن حساسات ركن خلفية وامامية، و مكيف هواء ثنائي المناطق، مع زر تشغيل المحرك وإيقافه، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة عرض للوسائط المتعددة 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

ستروين C4 موديل 2023

وتعتمد السيارة ستروين C4 موديل 2023 على محرك تيربو 1200 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات دفع امامي، بينما يمكن لمحرك السيارة ضخ قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر.

ستروين C4 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C4 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى FEEL موديل 2023 بقيمة قدرها 659,900 جنيه.

الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR موديل 2023 بقيمة قدرها 669,900 جنيه.

الفئة الثالثة SHINE موديل 2023 بقيمة قدرها 719,900 جنيه.

الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR موديل 2023 بقيمة قدرها 729,900 جنيه.

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