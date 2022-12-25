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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحوث الإسكان تطلق مؤتمرا ومعرضا حول مواد البناء المبتكرة

رئيس المركز القومي
رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث اليوم الأحد؛ تحت عنوان مواد البناء المبتكرة والتطور فى محطات خلط الطاقة النووية والذي ينظمه ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، فى الفتره من 25 إلى 27 ديسمبر 2022. 

ومن جهته، قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز في تصريحات له اليوم، إن المؤتمر سيركز علي  مجال مواد البناء والمنشآت الخرسانية، بحضور عدد من المتحدثين الرئيسيين بالإضافة إلى ورش عمل فى مجالات متعدده منها البناء الأخضر والخرسانة الجاهزة.

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بحوث الإسكان ينظم المؤتمر الدولي الثالث مواد البناء المبتكرة

وأوضح أن المؤتمر يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة ومواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها.

وذكر أن المؤتمر يناقش أنواعا جديدة للخرسانة والخرسانة النووية، وكذلك طرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء وتحويلها إلى خرسانة صالحة للاستخدام، وعلى مستوى مجموعة من المحاور، من بينها: الخرسانة النووية والخاصة، وتطبيقات النانو تكنولوجي في مواد البناء.

وأضاف أن المؤتمر يركز أيضا علي موضوع الخرسانه عالية الأداء بجانب  العناصر الإنشائية من المواد المبتكرة وإعادة التدوير في صناعة التشييد، بالإضافة إلى مواد البناء الخضراء وأثر الحريق على مواد البناء وتطبيقات الاسمنت المخلوط.

ونوه بأن هناك معرض سينطلق على هامش المؤتمر، ويضم عددا من الشركات الكبرى في مجال صناعة التشييد والبناء.

ويضم المعرض عددا من شركات الخرسانة الجاهزة؛ لعرض أحدث ما توصلوا إليه من تقنيات حديثة فى مجال الخرسانة الخاصة والإنشاء.

المركز القومي لبحوث الإسكان الطاقة النووية مواد البناء اخبار مصر مال واعمال وزارة الإسكان والمرافق Finance Real Estate

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