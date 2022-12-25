"حياة كريمة" تقيم ندوة في جامعة المنوفية لتعزيز جهود التطوع

أقامت مبادرة "حياة كريمة"، ندوة في جامعة المنوفية، لتعزيز جهود التطوع لدى شباب الجامعات.

وقال القائمون على الندوة بجامعة المنوفية، لـ"إكسترا نيوز" إنهم حرصوا على إقامة تلك الفعاليات، لتوعية الشباب بأساسيات العمل التطوعي، ومعنى التطوع في مؤسسة مثل "حياة كريمة"، بالإضافة إلى ممارسة دورهم في توعية الناس بالمبادرة والمشروعات وكيفية الحفاظ عليها والتعامل معها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي، يعول عليه بشكل كبير خلال الفترة الحالية عن طريق تضافر الجهود، ما تجعل الرؤية أوضح للشعب المصري.

وكشف القائمون، أن الندوة تستهدف أيضا تدعيم وتعزيز جهود الشباب في العمل التطوعي، للخدمة داخل "حياة كريمة"، وكيفية المشاركة بدور فعال يجعل الطلاب يشعرون بأن لهم قيمة ويحقق ذاته داخل المجتمع.

فيما قال أحد المتطوعين، أن عدد المتطوعين في المبادرة داخل محافظة الإسكندرية جيد للغاية، مع إمكانية تجميع الشباب من كل المراكز والقرى.

