لابد أن نقاتل|أول تعليق من تريزيجيه بعد تسجيله هدفًا في شباك فنربخشة

علّق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور، على هدفه في شباك فنربخشة في إطار المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2 /0، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري التركي.

وقال تريزيجيه في تصريحات عقب المباراة: “الحمد على 3 نقاط، لم نكن وحدنا اليوم، كان جمهورنا معنا، ما كان أهم من هدفي هو فوز الفريق ونجحنا”.

وتابع: “مواجهة فناربخشة مختلفة جدًا بالنسبة لي، مدينة طرابزون كلها سعيدة، الجميع سعيدون، الفوز هو دائما أهم شيء بالنسبة لنا”.

وأضاف: “الفريق بأكمله كان رائعا، لابد أن نقاتل، جماهيرنا تدعمنا وسوف نفوز بالبطولة مرة أخرى”.

وأكمل: “ناضلت اليوم من أجل الفريق من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة، كنت أرغب في مساعدة الفريق، أردت أن يعود الناس إلى منازلهم سعداء”.

وأستكمل: “كل شخص لديه فرصة للفوز، كل شخص في النادي يؤمن بذلك، نريد الفوز في نهاية هذا الموسم، نحن بحاجة إلى دعم جماهيرنا وبدعمهم يمكننا الوصول إلى نهاية سعيدة، دافعنا يأتي من النادي، هناك أشخاص في النادي يدعموننا ليسوا أمام الكاميرات ولدينا دعم منهم جميعًا”.

واختتم: “رئيسنا دعمنا كثيرا، أعتقد أننا نستحق الفوز، بغض النظر عن من هزمنا، 3 نقاط كانت مهمة للغاية، نحن سعداء جدا”.