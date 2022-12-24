بإطلالة هادئة.. دنيا سمير غانم تشارك جمهورها أحدث ظهور

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها، صورا جديدة لها، في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دنيا سمير غانم، في الصور، بإطلالة هادئة، حيث ارتدت تيشيرت شتوي باللون البيج، وبنطلون من الجلد، كما حرصت على ارتداء غطاء للرأس.

ومن الناحية الجمالية؛ وضع مكياج ناعم، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها دون ربطه.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسرحية أنستونا، التي يشارك فيها كلا من: كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.