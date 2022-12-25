تنمر على شقيقه.. تفاصيل جديدة في مشاجرة موظف وجاره بحلوان

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس موظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن جاره بعد معاتبته على تنمره على شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم.

وكانت قد قررت نيابة حلوان، حبس موظف، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن جاره بعد معاتبته على تنمره على شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب لبحث إمكانية سؤاله حول ملابسات الواقعة.

تعدى موظف علي جاره بسلاح أبيض بعد أن عاتبه على تنمره على شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة" ليسقط غارقً في دمائه بين الحياة والموت، وتم نقله إلى المستشفى.

تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان قد تلقي بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبال مواطن مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ وقطعية بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بحدوث مشادة كلامية بينه وبين موظف مقيم بدائرة القسم، حال قيام المصاب بمعاتبة الموظف لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة"، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الموظف على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته محدثاً إصابته تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.