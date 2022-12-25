عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنمر على شقيقه.. تفاصيل جديدة في مشاجرة موظف وجاره بحلوان

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس موظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن جاره بعد معاتبته على تنمره على شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم.

وكانت قد قررت نيابة حلوان، حبس موظف، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن جاره بعد معاتبته على تنمره على شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب لبحث إمكانية سؤاله حول ملابسات الواقعة.

تعدى موظف علي جاره بسلاح أبيض بعد أن عاتبه على تنمره على شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة" ليسقط غارقً في دمائه بين الحياة والموت، وتم نقله إلى المستشفى.

تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان قد تلقي بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبال مواطن مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ وقطعية بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بحدوث مشادة كلامية بينه وبين موظف مقيم بدائرة القسم، حال قيام المصاب بمعاتبة الموظف لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة"، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الموظف على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته محدثاً إصابته تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوان تجديد حبس موظف حبس موظف حبس طعن جاره ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

الأهلي يستعين بـ«الجوكر» في كأس العالم للأندية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لحظة سقوط مدرج جماهير الاتحاد بـ صالة حسن مصطفى | شاهد

الجثث تفحمت والنيران لامست السماء.. ماذا حدث في مدينة نصر ليلا؟

بندور عن الكنز.. اعترافات مثيرة للمنقبين على الأثار بباب الشعرية

اعتدى على مدربة رقص ومسئولة بالاتحاد الأوروبي| بعد قليل.. محاكمة متحرش الزمالك

استقوى عليهم.. تفاصيل سقوط مستغلي الأطفال الأحداث في التسول بالقاهرة

هساعدك يا حج.. تفاصيل سقوط المتهم بالاستيلاء على بطاقات كبار السن البنكية

سعر أقل من السوق.. تفاصيل سقوط عصابة العملة بالقاهرة

حبس شخصين سرقا شبابيك مدرسة بالتبين

ترشيحاتنا

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

محاصرة 18 عاملا في الصين بعد انهيار منجم ذهب فوقهم

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-12-2022

كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات.. وبيع التذاكر بالدولار للأجانب قريبا

دعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة.. داوم عليهما لو وقفت أمامك حاجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

فيديو

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ