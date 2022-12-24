أهم أخبار التوك شو | أحمد موسى غاضب بسبب سعر الحديد.. ويعلن معلومات مهمة عن البنوك غدا.. والذهب في خسارة.. والأرصاد تحذر

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عمرو أديب : الدولة قررت بشكل جريء نسف السكك الحديدية القديمة |فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الخطوط الحديدية المستخدمة تنقل ملايين المواطنين يوميا ولذلك قررت الدولة أن تتدخل لضخ استثمارات كبيرة.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: "عاصرنا مشكلات وحكايات كثيرة ومؤلمة في هذا الأمر، وخلال حياتي كمذيع حضرت مشكلات ومصائب كثيرة في السكة الحديد، أقلها أن الخدمة سيئة جدًا وكذلك القطارات».





طبيب مصري في الصين يكشف تطورات مروعة عن إصابات كورونا الجديدة

قال الدكتور مدحت النخال طبيب مصري متخصص في مجال الادوية مقيم في الصين أن الصين تواجه تسونامي من إصابات كورونا التي بلغت فقط 48 مليون إصابة مؤكدة منذ 4 ديسمبر الماضي.

وأرجع إرتفاع الإصابات في مداخلة " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى تخلي السلطات الصينية عن سياسية " زيرو كوفيد " التي كان الهدف منها الحد من إنتشار الإصابات من جهة والتي أستمرت لمدة ألف يوم وأدت لاحتجاجات في البلاد رغم أنها من اكثر السياسات صرامة التي إتبعت على مستوى الأنظمة الصحية في العالم في جراء مكافحة فيروس " كورونا ".





عادل حمودة يروي قصة صعود الدولار: حصة أمريكا من الصادرات انخفضت لـ8%

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ما يقرب من ثلثي الاحتياطي الذي تحتفظ به البنوك المركزية في العالم بالدولار.. وبقدر ما تملك دولة ما من احتياطيات بالدولار بقدر ما تستطيع أن تطبع من عملتها دون أن تفقد قيمتها.. وأصبح حرمان الدول من التعامل به وسيلة عقاب يفرضها الغرب على النظم والمؤسسات التي لا تستجيب لسياساته..





قناة السويس | الديهي : الإخوان لن تنجح في المزايدة على شعب مصر



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المواطن أو المثقف من حقه أن يرفض أي قانون بأي حجة، ولكن لا يجب الحديث على وجود خطة أو استدارة خلفية لبيع قناة السويس مثلما تتحدث الجماعة الإرهابية، معقبًا: "الإخوان لن تنجح في المزايدة على الشعب المصري".

أطفالنا بتموت من السرطان.. وفاء عامر تبكي على الهواء لدعم مستشفى 57357»|فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تفاعلت مع حملة الفنان عمرو يوسف التي أطلقها من خلال السوشيال ميديا لجمع تبرعات لإنقاذ مستشفى 57357، مشيرة إلى أن مستشفى 57357 صرح طبي عظيم لا يجب أن تغلق أبوابه.



جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

تشهد أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة انخفاضا فى الأسعار، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا فى وقت سابق، و وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 24-12، 1670 جنيها بعد أن وصل من قبل مبلغ 1850.

زيادات غير مبررة.. أحمد موسى: طن الحديد وصل سعره لـ30 ألف جنيه



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سعر الحديد في مصر وصل 30 ألف جنيه للطن ، وسعر الاسمنت يبدأ من 1700 وحتى 2000 جنيه .





أحمد موسى : اجتماع للبنوك غدا لإعلان أوعية ادخارية جديدة .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اجتماعا للبنوك المصرية غدا لإعلان أوعية ادخارية جديدة بعد رفع سعر الفائدة .