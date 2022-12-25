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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف كواليس جديدة في أزمة مرتضى منصور وممدوح عباس

صدى البلد

قال أحمد حسام ميدو إن الصراع الشخصي بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وممدوح عباس الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء يمثل جزءاً كبيراً وانتقامياً في أزمة الحجز على الأرصدة البنكية لنادي الزمالك من جانب عباس.

وأضاف ميدو، عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور: "طالبت في الأسبوع الماضي بضرورة حسم هذه الأزمة وتوضيح النقاط الخلافية قانونياً من جانب وزارة الرياضة لوضع حد لهذا الصراع".

وأشار ميدو إلى أن مرتضى منصور بمجرد رئاسته نادي الزمالك في عام 2014 خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات لرصد بعض التجاوزات والمخالفات في الفترة بين 2006 إلى 2014.

وتابع: "الجهاز المركزي للمحاسبات رصد أيضاً هذه المخالفات بالفعل بناء على المستندات التي قدمها رئيس الزمالك مرتضى منصور في تقرير رسمي".

وأتم قائلاً: "الزمالك النادي الوحيد في العالم الذي تعامل في هذا الملف بالطريقة البلدي".

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