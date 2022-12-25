توقف قلبه 3 دقائق.. تفاصيل إنقاذ سائح سويسري على يد فريق طبي بالغردقة| فيديو

كشف الدكتور حسن السيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر وقائد الفريق الطبي للحالة، تفاصيل إنقاذ سائح سويسري على يد فريق طبي بالغردقة بعد توقف قلبه لمدة 3 دقائق.

وقال الدكتور حسن السيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر وقائد الفريق الطبي للحالة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "السائح كان يقيم في قرية سياحية بالغردقة ويبلغ من العمر 31 عاما، وشعر بوجع شديد في صدره لم يشعر به من قبل".

وأضاف: "السائح كان لم ينم لمدة 3 أيام، وحضر للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي بوجع شديد في صدره وتغيرات في نبضات القلب"، لافتا: "حدث توقف لعضلة القلب فور وصوله للطوارئ، تم عمل الإسعافات اللازمة".

وأشار: "على الفور تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وقسطرة استكشافية، وإجراء عملية قلب مفتوح"، موضحا: "السائح دخل المستشفى علي إثر انسداد 90% من الشريان التاجي الرئيسي".

وتابع: " تم عمل جراحة قلب مفتوح للسائح بنجاح، بعد أن قامت شركة التأمين الخاصة بالسائح بمطالبة المستشفى بإجراء الجراحة بصورة عاجلة لعدم استقرار حالته الصحية وصعوبة نقله إلى سويسرا، وأن الحالة الصحية له مستقرة".

ولفت إلى أن زوجة السائح أشادت بالرعاية الطبية التى قدمت لزوجها والتى تمكنت من إنقاذ حياته، مؤكدا أن السائح لم يكن لديه علم بحالته الصحية.

