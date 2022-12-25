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القومي للمرأة: برنامج لتعليم السيدات على كيفية إدارة الأموال بطريقة سليمة

القومي للمرأة
القومي للمرأة

كشفت داليا سعيد، منسق برنامج التثقيف المالي للمجلس القومي للمرأة، تفاصيل إطلاق برنامج تدريبي للتثقيف المالي لتمكين سيدات حي الأسمرات.

 

وقالت داليا سعيد، منسق برنامج التثقيف المالي للمجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "البرنامج يهدف لتوعية وتثقيف سيدات حي الأسمرات بالأمور المالية، وهو أحد البرامج الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية".


وأوضحت أن التوعية المالية هدفها بالأساس تعليم السيدات وإعطائهم مهارات ومعرفة كى يعرفن كيفية إدارة أموالهم بطريقة سليمة.


وأشارت  داليا سعيد، إلى أن التثقيف المالى أحد البرامج الدولية، والمجلس يعتبر مالك للبرنامج ويحق تنفيذه في إطار مشروعات وأنشطة كثيرة يقوم بها، موضحة أن البرنامج عبارة عن دورة تدريبية مدتها 5 أيام 26 ساعة تدريبية.

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