الأوقاف: توزيع مليون شنطة غذائية قبل شهر رمضان بأيام قليلة .. فيديو

قال الدكتور عبد الله حسين المتحدث بإسم وزارة الأوقاف، إن في إطار استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك سيتم توفير مليون شنطة لدعم الأسر الاكثر احتياجا في هذا الوقت المبارك.

واضاف "عبد الله حسين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن سيتم توزيع ٣٠٠ طن من اللحوم من سكوك الأضاحي قبل بداية شهر رمضان المعظم بثلاثة أيام.

وتابع الدكتور عبد الله حسين أن سيتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية المكونة للشنط الرمضانية، وسيتم التنسيق أيضا مع وزارة التضامن الاجتماعي ليتم توزيع هذه الشنط علي الأسر الأكثر احتياجا.