دفعة قوية.. تعليق حرس الحدود بعد الفوز الأول في الدوري

أعرب أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي مساء اليوم بهدفين مقابل هدف ، على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز .

وقال أيوب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" حرس الحدود قدم مباريات جيدة في الأسابيع الماضية، لكن الفريق كان يعاني من سوء الحظ في أكثر من مباراة ، بالإضافة إلى قلة عناصر الخبرة داخل الفريق، كما أن هذا الفوز سيعطي دفعة قوية للاعبين بدءًا من المباراة القادمة أمام طلائع الجيش".

وأضاف : " لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم ، فجميع الأندية قامت بإبرام تعاقدات جيدة، والمستوى الفني متقارب بين الجميع، وكذلك فارق النقاط".