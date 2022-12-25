السكة الحديد: ما حدث في مباراة الترسانة لا يليق بتاريخ الناديين

أبدى اللواء حسام السيسي المشرف العام على فريق الكرة بنادي السكة الحديد، استياءه الشديد من الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب حسن الشاذلي في مباراة فريقه أمام الشواكيش، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني .

وقال حسام السيسي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "ما حدث في مباراة الترسانة والسكة الحديد تجاه الحكم محمود دسوقي، أمر غير مقبول بالمرة، ولا يتناسب مع التاريخ العريق لكلا الناديين".

وأضاف: "فوجئنا بتحول ملعب المباراة إلى ساحة معارك، بعد احتساب ركلة الجزاء، فقد احتسب الحكم ركلة جزاء لنا، فما ذنب الجهاز الفني والطبي واللاعبين، واعتداء الجماهير علينا ؟"