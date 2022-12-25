قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أخته المتغيبة

أرسل القارئ أحمد بيبو، رسالة تضمنت استغاثة بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أخته المتغيبة.

وقال في استغاثته: "أختي وقرة عيني منى، متغيبة من يوم الإثنين من أمام مستشفى نبروه الساعة 11 صباحا، أرجو من يتعرف عليها يتواصل على الأرقام الآتية: 01004290289 أو 01061217049

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم