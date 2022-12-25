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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إجراءات فورية لحماية الأطفال في تيك توك وخطوات منع فيسبوك من التجسس

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف الشباب Moto G13


كشفت تسريبات جديدة تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف موتورولا الجديد Moto G13 ، والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيأتي الهاتف بتصميم مميز مع جوانب مسطحة مع الحافة اليمنى التي تحتوي على أزرار الطاقة ومستوى الصوت، كما يضم الهاتف وحدة كاميرا مستطيلة، تم تركيب الكاميرتين في حلقتين دائرتين.

 

بمواصفات مميزة.. أرخص هواتف أوبو في 2022 للشباب ومحدودي الدخل


طرحت شركة أوبو خلال 2022 العديد من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل، شملت القائمة 4 هواتف بأسعار تناسب جميع المستخدمين على مستوى العالم.

 

أفضل هواتف فلاجشيب 2022 يمكن شراؤها في الكريسماس


ينتهز الكثير من المستخدمين فرصة الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد في شراء أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، والتي تحصل على تخفيضات كبرى في هذا التوقيت من كل عام بدلا من شرائها في أوقات أخرى بفارق سعري كبير.

 

هاتف الألعاب الأفضل في 2022.. سعر ومواصفات ASUS ROG Phone 6


تتميز هواتف الألعاب بمواصفاتها المتميزة التي تجعلها تتفوق على هواتف الفلاجشيب أو هواتف الفئة الرائدة، حيث أن هواتف الألعاب تتسم بأنها توفر إمكانات قياسية في الأداء وتقدم سرعة كبيرة مع بطارية قوية للغاية بالإضافة إلى شاشة وكاميرا فائقة الجودة، هذا بالإضافة إلى السعر المناسب.

 

شبكة إعلامية شهيرة : اِمنع فيسبوك من التجسس على هاتفك بهذه الخطوات


يشتكي الكثير من المستخدمين من أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك ، وجوجل ، وأمازون، تتجسس على البيانات الخاصة بهم من خلال جمعها وتخزينها من خلال التطبيقات المختلفة، وأيضا تقوم مثل هذه الشركات بالتنصت على المكالمات الهاتفية من أجل الأغراض الإعلانية.

 

تحذير للآباء.. إجراءات فورية يجب اتخاذها لحماية الأطفال في تيك توك


تعتبر عدد من الدول أن تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok خطرا كبيرا على أمنها القومي، وأيضا على سلامة الأطفال والمراهقين نظرا للمحتوى الخطر الذي يتعرض له الأطفال على التطبيق، وبالفعل اتجهت هذه الدول لاتخاذ خطوات ضد التطبيق من خلال حظره، حيث قررت الهند وبنجلاديش وباكستان، ومؤخرا الأردن.  

 

قم بتحميله سريعا .. سامسونج تحدث جميع هواتف Galaxy إلى "أندرويد 13"


كانت سلسلة سامسونج Galaxy S22، من أوائل الهواتف المحدثة بنظام التشغيل أندوريد 13 و واجهة المستخدم One UI 5.0، مما منح الملايين من مالكي طرازات S22 و S22 + و S22 Ultra حول العالم، فرصة حصرية لتجربة بعض الميزات الجديدة الممتازة لتحسين تجربة المستخدم.

 

 

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