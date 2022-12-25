أخبار التكنولوجيا.. إجراءات فورية لحماية الأطفال في تيك توك وخطوات منع فيسبوك من التجسس

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات جديدة تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف موتورولا الجديد Moto G13 ، والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيأتي الهاتف بتصميم مميز مع جوانب مسطحة مع الحافة اليمنى التي تحتوي على أزرار الطاقة ومستوى الصوت، كما يضم الهاتف وحدة كاميرا مستطيلة، تم تركيب الكاميرتين في حلقتين دائرتين.



طرحت شركة أوبو خلال 2022 العديد من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل، شملت القائمة 4 هواتف بأسعار تناسب جميع المستخدمين على مستوى العالم.



ينتهز الكثير من المستخدمين فرصة الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد في شراء أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، والتي تحصل على تخفيضات كبرى في هذا التوقيت من كل عام بدلا من شرائها في أوقات أخرى بفارق سعري كبير.



تتميز هواتف الألعاب بمواصفاتها المتميزة التي تجعلها تتفوق على هواتف الفلاجشيب أو هواتف الفئة الرائدة، حيث أن هواتف الألعاب تتسم بأنها توفر إمكانات قياسية في الأداء وتقدم سرعة كبيرة مع بطارية قوية للغاية بالإضافة إلى شاشة وكاميرا فائقة الجودة، هذا بالإضافة إلى السعر المناسب.



يشتكي الكثير من المستخدمين من أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك ، وجوجل ، وأمازون، تتجسس على البيانات الخاصة بهم من خلال جمعها وتخزينها من خلال التطبيقات المختلفة، وأيضا تقوم مثل هذه الشركات بالتنصت على المكالمات الهاتفية من أجل الأغراض الإعلانية.



تعتبر عدد من الدول أن تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok خطرا كبيرا على أمنها القومي، وأيضا على سلامة الأطفال والمراهقين نظرا للمحتوى الخطر الذي يتعرض له الأطفال على التطبيق، وبالفعل اتجهت هذه الدول لاتخاذ خطوات ضد التطبيق من خلال حظره، حيث قررت الهند وبنجلاديش وباكستان، ومؤخرا الأردن.



كانت سلسلة سامسونج Galaxy S22، من أوائل الهواتف المحدثة بنظام التشغيل أندوريد 13 و واجهة المستخدم One UI 5.0، مما منح الملايين من مالكي طرازات S22 و S22 + و S22 Ultra حول العالم، فرصة حصرية لتجربة بعض الميزات الجديدة الممتازة لتحسين تجربة المستخدم.