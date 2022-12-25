اتحاد كرة القدم ورابطة الاندية يدعمان مصابي حادث كأس سوبر السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بيانا لدعم المصابين في مباراة نهائي كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزنه عقب أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد المصري الشفاء العاجل للمصابين من مشجعي الاتحاد السكندري والعودة بسلام إلى أسرهم في أقرب وقت.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بيانا رسميا أيضا لدعم المصابين.

وجاء بيان الرابطة كالتالي : "أسرة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تتمنى السلامة والشفاء العاجل لجميع المصابين، خلال أحداث مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة ، قلوبنا مع الجميع".