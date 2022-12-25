القباج : بروتوكول تعاون بـ 75 مليون جنيه لدعم 57357 .. ونواب: خطوة تمكنها من استقبال مزيد من المرضى.. ومطالب بتفعيل دور المجتمع المدني لمساندة محاربي السرطان

برلمانية: دعم التضامن لمستشفى 57357 يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الطفل

نائب: دعم مستشفى 57357 بـ75 مليون جنيه فرصة جديدة لاستمرار عمله

برلماني : 57357 مستشفى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357، حيث كان في استقبالها الدكتور شريف أبوالنجا، مدير مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر بمبلغ 75 مليون جنيه، يشمل موارد من الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي.

وتفقدت القباج الخدمات العديدة المتطورة التي تقدمها المستشفى للأطفال وأسرهم، حيث التقت الأطباء والأبناء وأسرهم وتحاورت معهم حول تاريخ المرض وتقدمهم للمستشفى للعلاج، وجودة الخدمة المقدمة، كما استمعت لعلاقتهم بالمستشفى الذي يقدم علاجا ويعافي أولادهم، متعجبة من الأمهات والأطفال الذين رغم الألم والصراع مع المرض، أظهروا شجاعة في المواجهة وأمل في الشفاء بمشيئة الله وفضله.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال - مصر 57357 صرح عظيم وقلب الإنسانية، وأنها صُنعت بأياد مصرية، وبعقول مصرية تفخر بها الدولة، وأنها تراعي حقوق الطفل المصري المصاب بالسرطان في العلاج الآمن والجيد والمجاني لغير القادرين، ويتميز هذا الصرح الطبي العظيم بجودة عالمية بما يضم من أجهزة متطورة نادرة في المنطقة العربية، كما أنه حصل على معايير الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء بمجلس النواب بهذه الخطوة، موضحين أهم فوائدها، كما طالبوا بعدد من المطالب أهمها تفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني.

فى البداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فئة الأطفال تحظي برعاية ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية وذلك بإعتبارهم أحد أبرز الفئات الأولي بالرعاية الصحية والإجتماعية ويظهر ذلك من خلال إجراءات عدة.



وأضافت “ الكسان” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتوقيع بروتوكول لدعم مستشفي 57375 بمبلغ 75 مليون، يعد دلالة واضحة على أن الحكومة ليست في معزل عن المشكلات القائمة بل هناك متابعة مستمرة وتحرك سريع للدعم والمساندة.





إنقاذ آلاف الأطفال



كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن مستشفي 57357 لها تاريخ كبير في علاج أنواع الأمراض المستعصية للسرطانات، علاوة علي إنقاذها آلاف الأطفال وبالتالي إنقاذ الكثير من الأسر، مشيدة بخطوات وزارة التضامن وحرصها علي دعم وحماية الطفل.



وتابعت البرلمانية، بشكل عام فهذا البروتوكول خطوة داعمة لإستمراية عمل المستشفي، و إعطائها إمكانية لإستقبال المزيد من الأطفال بالفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مستشفي 57357 تعد صرح عظيم في مجال علاج الأورام السرطانية بمختلف أنواعها، لافتا إلي أن الأونة الأخيرة تمكنت المستشفى من تحقيق نسب شفاء عالمية، الأمر الذي يستلزم دعمها لإستكمال مسيرتها الإنسانية والعلاجية.



و أكد “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن خطوة توقيع وزارة التضامن لبروتوكول دعم للمستشفى بمبلغ 75 مليون جنيه، بالطبع أحد الإجراءات التي تسهم في حمايتها من التعثر والتوقف عن تقديم العمليات والخدمات العلاجية للأطفال مرضي السرطان، منوها إلي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار منح الطفل المصري حقوقه القانونية في تلقي الرعاية الصحية.





دور المجتمع المدني



كما ناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدعم محاربي السرطان من مختلف الأعمار وذلك من أجل الوصول إلي أقصي حد ممكن تحقيقه من أعداد المتعافين، معقبا “ مهم جدا تخصيص جزء يؤول لصالح التبرعات لهم”.



وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي جهود وزارة التضامن في مراعاة البعد الأجتماعي للمواطنين خاصة البسطاء وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية وليست الاجتماعية فحسب بل الصحية أيضا.

وفي سياق متصل قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك حالة كبيرة من الدعم لمستشفى 57357 بمنصات السوشيال ميديا المختلفة فور الإعلان عن إمكانية إيقافها عن العمل بسبب قلة التبرعات، مشيرا إلي أن هذا الإعلان لاقي اهتمام من رواد مواقع التواصل حيث بدأ الكثير بالتوجه إلي التبرع سواء بالذهاب إليها أو بشكل إلكتروني.



وأضاف “ سابق” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن إطلاق بروتوكول دعم للمستشفي بـ 75 مليون جنيه من قبل وزارة التضامن، بالطبع هو فرصة جديدة لتمكين المستشفى من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية، خاصة وأنها من المستشفيات الرائدة علي مستوي الجمهورية.





دور مجتمعي رجال الأعمال



كما ناشد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، رجال الأعمال والمواطنين القادرين علي التبرع وتفعيل الدور المجتمعي، بمساعدة مرضى السرطان وإنقاذهم، معقبا “ أي حد يمكن أن يتعرض لهذه الظروف والجانب الإنساني يفرض علينا الدعم وتقديم العون”.

ولفت البرلماني، إلي أن مستشفي 57357 أحد المستشفيات التي تعمل وفقا للمقاييس العالمية، علاوة علي أنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين خاصة قاطني الصعيد والريف.