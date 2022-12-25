صحة سيناء: توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش

يبدأ فريق عمل أطباء البرتوكول من ٤ جامعات مصرية اليوم ، توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان في مستشفي العريش العام شمال سيناء ، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

١٥ طبيبا وطبيبة

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 15طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم وحتي الجمعة المقبلة. وتشمل التخصصات :

_جراحه مخ واعصاب. د.احمد محمد صلاح ، د. محمود صابر محمد

_جراحة اوعيه دمويه .. د. شريف محمد حسين

_جراحة قلب وصدر

د. نزار محمد حسني

د. محمد عبد الشافي محمود

_جراحة عامة .

د. حاتم محمد عبد المنعم

د. محمود عبده ياسين

_تخدير .. د.حلمي حافظ حلمي

- عظام.. د. محمد محسن أبو الفتوح

_اشعة.. د. يوسف محمد فهيم

_ اشعه تشخيصيه .. د. امجد محمود السيد

_عيون .. احمد السيد محمد

_طب أورام .. د. عادل صلاح بكري _ تجميل.. د.مني جلال صلاح

_جهاز هضمي و كبد .. د.كريمه يوسف احمد



وأضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.