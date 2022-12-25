يستحقان معاشًا.. القوى العاملة: تكليف القنصلية الإيطالية بميلانو بمتابعة مستحقات مصريين

أصدر حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة القنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب ورثة المرحوم "هـ.م.أ" المقيمين بمحافظة الشرقية، بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم ، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وتلقى الوزير تقريراً من الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، يؤكد أنه تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق ورثة المرحوم "هـ.م.أ" المعاش أو التعويض دفعة واحدة عن المتوفي ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزمًا بسداد الأقساط التأمينية المقررة.

وأشار "حمزاوي" إلي أنه قام بتوجيه الورثة إلى نوعية الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على هذا المعاش وآليات استخراجها، وبالتالي صرف المعاش الشهري.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أنه تلقى التماساً آخر من المواطن "م.م.أ" المقيم بمحافظة الدقهلية لمساعدته في الحصول على مستحقاته التأمينية عن فترة عمله السابقة بإيطاليا، وببحث هذا الالتماس مع الهيئة المشار إليها سابقا، أفادت بأحقيته في التقدم بطلب الحصول على المعاش، وتم توجيهه إلى الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لتقديمها إلى تلك الهيئة للحصول على المعاش المقرر، وجار المتابعة لحين تحويل كافة المستحقات لذويها.