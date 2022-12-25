وقع من الفرحة.. شاهد|أول تصريح لوزير الشباب خلال زيارته لمصابي الصالة المغطاة

عرضت فضائية " تن " مقطع فيديو لزيارة وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ الجيزة لمصابي سقوط استاند بمدرج الصالة المغطاة .

وقال وزير الشباب والرياضة ، من داخل المستشفى : قدر الله ومشاء فعل ، واحنا كمان شوفنا الصالة ومن فرحة الجماهير راحوا على منطقة الكاميرا ، والاستاند وقع بيهم لكن المدرجات موقعتش ده مكان حامل الكاميرا.

وأشار وزير الشباب والرياضة ، إلى أن جميع الحالات مستقرة ، عدا حالة واحدة ، وتم نقلها لمستشفى السلام الدولي .

وقال محافظ الجيزة : الأمور كلها زي الفل ، ومتابعين الموقف أول بأول ، ورفعنا حالة الاستعداد في كافة المستشفيات ، والأطباء كلهم موجودين .

ومن ناحيته قال مصاب : “ الحمد لله إحنا كويسين بس أدعوا للحالات الخطرة من إخواتنا” .

