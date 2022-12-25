مكان مخصص للمصورين.. تفاصيل تقرير اللجنة الهندسية حول انهيار سور مباراة الأهلي والاتحاد

كشفت مصادر أن التقرير الأولي للجنة الهندسية، التي عاينت مدرج صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر الذي استضاف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وأوضح التقرير أن الجزء المعدني الذي سقط، هو جزء منفصل عن جسم المدرجات ومخصص للكاميرات الخاصة بالبث، إلا أن تواجد الجماهير عليه وبأعداد كثيفة أدى إلى انهياره، ونتج عنه إصابة 20 شخصا إثر انهيار المدرج.

وصرح مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية بالجيزة انتقلت علي الفور الي موقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

جدير بالذكر توقفت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في لحظاتها الأخيرة بعد تعرض أحد الأسوار في مدرجات جماهير الاتحاد السكندري للانهيار.