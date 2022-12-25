منذ 100 عام.. محافظة عراقية تسجل أعلى كمية أمطار تعرضت لها

سجلت محافظة الأنبار العراقية، أعلى كمية أمطار سقطت في تلك المحافظة منذ مائة عام.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، رصد "مركز تنمية حوض أعالي الفرات" في جامعة الأنبار، اليوم الأحد، تسجيل محافظة "الأنبار"، لأعلى كمية أمطار سقطت عليها منذ 100 عام.

وقال مدير المركز عمار حاتم كامل: "كمية الأمطار التي سجلت خلال اليومين الماضيين هي الأعلى منذ 100 عام"، لافتا إلى أن سقوط الأمطار على المحافظة استمر لمدة 13 ساعة متواصلة".

وأوضح أن المسجل في قواعد البيانات بمحطة الرمادي، يؤكد أن "أعلى كمية أمطار مسجلة في المحافظة كانت عام 1923 بواقع (53.1 ملم)".

واستدرك مؤكدا أن ما تم تسجيله من أمطار على مدار اليومين الماضيين بلغ "(81.8) ملم، بواقع (54.4 ملم) ليوم الجمعة و(27.4 ملم) ليوم أمس السبت"

وأشار إلى أن تلك الكميات تم تسجيلها من خلال "المحطة الهيدرولوجية في المركز داخل الحرم الجامعي لجامعة الأنبار".