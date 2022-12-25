العمل الحزبي وأهداف خطة التنمية المستدامة.. ندوة بأمانة التدريب والتثقيف بـ«مستقبل وطن»

قامت أمانة التدريب والتثقيف، بحزب مستقبل وطن، بقيادة النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب وأمين التدريب والتثقيف بأمانة القاهرة، بعقد ندوة تثقيفية حول “التعريف الحزبي وأهداف العمل الحزبي، والالتزام الحزبي، والرؤية للعمل الحزبي، وتعريف إدارة الوقت، وأهداف الخطة المستدامة لسنة 2030”.

عقدت الندوة بحضور كل من المهندس طارق عثمان، أمين القسم، وعاطف دويدار، أمين التنظيم ، والنائب أحمد علي، أمين التدريب والتثقيف بأمانة القاهرة، والدكتور عمر رمضان، أستاذ حقوق جامعة عين شمس وهيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف، ومصطفى سالم، عضو هيئة مكتب امانة التدريب والتثقيف، والدكتورة ريم دربالة، أستاذ التربية المقارنة بجامعة حلوان وهيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف ومحاضر رؤية مصر 2030، والأمناء النوعيين والأمناء المساعدين

وأمناء الشياخات، وأمناء التنظيم بالشياخات، وأعضاء هيئة مكتب القسم، مع التأكيد على عمل أكثر من ندوة تثقيفية فى هذا الصدد.