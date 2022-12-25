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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: صندوق مصر الرقمية جهود 3سنوات عمل للحكومة لبناء قاعدة بيانات متكاملة

النائب مصطفي سالمان
النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ

قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، إن  صندوق مصر الرقمية هو نتاج  عمل  ثلاث سنوات قامت الحكومة خلالهم، ببناء مشروعًا  لقواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

وأوضح النائب مصطفي سالمان ، أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ووافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء صندوق مصر الرقمية 
اعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مرجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا.

الحكومة صندوق مصر الرقمية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصر الرقمية

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